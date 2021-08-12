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佳世達上半年EPS 3.01元已賺贏去年 早盤股價慶賀

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

佳世達（2352）將於今（12）日舉辦法說會，加上昨日公布財報表現亮眼，今日早盤佳世達股價旋即反應，漲幅達5.78%，股價站上30元關卡，盤中最高來到每股31.20元。

佳世達將於下午舉行線上法人說明會，市場將聚焦於下半年營運展望。

佳世達第二季營收559.8億元，單季營業利益19億餘元、業外收益29.3億元，歸屬母公司淨利為38億元、每股盈餘1.93元，創下單季新高，優於首季的1.07元與去年同期的0.48元。

佳世達上半年每股純益達3.01元，也為同期新高，上半年獲利就超過去年全年的EPS 2.54元，也大幅優於去年同期的0.6元。

由於佳世達轉投資友達光電（2409）認列方式已從原本權益法改成公允價值衡量，未來友達財報損益只會影響佳世達的公司淨值，預期下半年佳世達獲利表現將以反映本業為主。

受益於策略夥伴持續增加，佳世達7月合併營收187億元、年增達30%，續創同期新高。累計前7月合併營收為1,256億元、年增29%，亦為同期新高。

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