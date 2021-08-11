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浩鑫上半年由虧轉盈 EPS 0.01元

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

浩鑫（2405）於今（11）日公告半年報，浩鑫指出，公司整體營運透過產品組合優化策略取得正向效益，推升上半年營業利益2100萬元，跟去年同期相比由虧轉盈，稅後淨利421萬元，每股稅後純益0.01元，獲利轉盈。

浩鑫第二季合併營收4.38億元，季增11.28％、年增9.57％，係受惠歐美客戶訂單動能復甦，應用電腦XPC出貨動能轉佳，新產品線工業電腦(Box PC與Panel PC)也開始出貨，加上子公司暄達醫學的醫療級氣墊床出貨成長的帶動，以及毛利率與營業費用控制得宜下，營業利益為1500萬元，較上季與去年同期分別成長163.31％與272.22％，惟受限疫情、貨運成本與時間的影響，稅後淨利246萬元，雖較去年同期減少84.9%，然仍較上季成長40.22％，EPS為 0.01元。

該公司表示，子公司暄達醫學因歐美醫療客戶訂單需求穩健，目前醫療級氣墊床產線近滿載，訂單能見度至第四季，負壓傷口治療機及其周邊耗材亦穩定出貨。展望下半年，公司持續努力擴展新業務與市場版圖，暄達醫學正積極配合美國與歐盟醫材法規更新相關認證，將使其產品更具競爭優勢，有助於訂單成長挹注營收。

浩鑫指出，鑒於國內COVID-19疫情，公司開發的零接觸智慧防疫機(Kiosk)持續在台灣各大醫療機構銷售外，企業／商業版本方案也針對商業場域的不同需求，提供多元的產品組合與軟硬整合服務，以因應疫情管制降級後，各類商辦與營業場域維護正常營運的同時也持續落實防疫工作。

浩鑫 疫情

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