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奇力新上半年獲利9.07億元 年增6%

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

電感廠奇力新（2456）今（11）日公告上半年營運成果，受惠於宅經濟與車用相關產品的穩定需求，上半年獲利為9.07億元，年增6%，每股純益3.44元，優於去年同期的3.34元，創歷年同期次高紀錄。

奇力新第2季營收46.53億元， 季增6.66%，營業毛利14.31億元，季增15.16%，毛利率30.76%，較上一季增加2.27個百分點，稅後純益4.15億元，季減15.73%，每股純益1.57元。

奇力新表示，第2季營收較上季增加，主要是受惠於宅經濟與車用相關產品的穩定需求，大中華地區接單與出貨量也持續平穩，看待第3季，儘管全球疫情不確定性仍在，公司保持審慎樂觀的態度，來應對市場的變化與營運展望。

奇力新 營收

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