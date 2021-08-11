中砂3奈米製程用鑽石碟 第3季貢獻營收

中砂第3季砂輪事業部營收獲利估小幅季增；用於3奈米技術的鑽石碟預計第3季開始貢獻營收；因應運費及新台幣匯率升值影響，第3季開始對再生晶圓不同客戶產品調漲價格，預估調漲幅度在0%至10%左右。

中砂今天下午受邀參加投顧法人舉辦線上法人說明會，展望第3季，中砂預估砂輪事業部的長交期訂單及電子和半導體產品比重持續增加，營收及獲利可較第2季微幅成長。

在鑽石碟事業部，中砂預估今年度產能增加20%，用於3奈米技術的鑽石碟預計第3季開始貢獻營收，5奈米以下的先進製程以及記憶體客戶市占率再增加。

在再生晶圓，中砂指出因應運費及匯率影響，第3季開始對不同客戶產品調漲價格，預估平均銷售價格（ASP）調漲幅度在0%至10%左右，此外新竹竹北廠增加3萬片12吋產能至30萬片。

觀察第2季營運表現，中砂指出，砂輪事業部受惠機械工具機業需求回升，電子及半導體業相關產品出貨持續上升，營收年成長17.7%，第2季營收占比約16.5%。

另外鑽石事業部上半年產能增加10%，客戶需求增加，以及新規格產品持續通過驗證及出貨，中砂第2季鑽石事業部營收年增12.4%，第2季營收占比約30.7%。第2季鑽石碟先進製程產品（7/5/4奈米）營收比重，從去年同期的31%提升至35%；國外客戶營收比例較去年同期增加5.6個百分點至32.7%，主要是國外記憶體客戶及中國半導體客戶，台灣單一客戶比重仍超過5成。

此外半導體材料事業部產能持續滿載，國內客戶比重及高階產品比重增加，不過由於新台幣匯率升值因素影響，第2季營收微幅季減0.4%，第2季營收占比約42.1%。

在再生晶圓部分，中砂指出第2季再生晶圓產能持續滿載，因應新台幣匯率貶值及國外運費高漲，調整產品組合並提高國內再生晶圓客戶出貨比重。從上半年來看，中砂指出受於整體景氣回升及需求增加，砂輪事業部、鑽石事業部和半導體材料事業部3個事業部、及泰國子公司KTC和鴻記工業2個子公司營收，均較去年同期成長，幅度在11%至19%區間；不過受新台幣匯率升值影響，與去年同期相比，匯率影響整體營收減少9500萬元。

中砂第2季合併營收新台幣14.87億元，季增1.6%，比去年同期成長13.8%，創歷史單季新高，第2季合併毛利率30.5%，季增2個百分點，微幅年減，是6季來次高；第2季稅後淨利1.38億元，季減7.1%，年增2.8%，是6季來次高，第2季每股稅後純益0.98元，低於第1季EPS1.05元和去年同期EPS 0.96元。

累計今年上半年中砂合併營收29.52億元，較去年同期成長16.4%，上半年稅後淨利2.87億元，年增8.5%，上半年每股稅後純益2.03元，優於去年同期EPS 1.88元。