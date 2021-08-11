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電腦需求強 華碩第2季每股賺15.3元創單季新高

中央社 / 台北11日電

電腦品牌廠華碩今天公布第2季財報，由於市場需求強勁及匯兌收益新台幣16.25億元挹注，稅後淨利達113.7億元，季增16%、年增1.14倍；每股盈餘15.3元，創單季新高。

疫情帶動遠距辦公及線上教學趨勢，個人電腦（PC）及筆記型電腦需求大增，華碩今年第2季合併營收1203.76億元，季增11%、年增42%；營業利益135.33億元，季增17%、年增1.79倍；業外收入約14.23億元，其中匯兌收益季增1.14倍至16.25億元，也認列子公司亞旭電腦虧損8.84億元。

獲利率方面，華碩今年第2季毛利率21.4%，季減0.6個百分點、年增5.1個百分點；營業利益率11.2%，季增0.5個百分點、年增5.5個百分點。

從產品組合來看，華碩第2季PC產品占營收62%、零組件產品占35%、手機產品占3%，相較去年同期變化不大。

下半年進入PC傳統旺季，華碩預估，第3季PC產品營收將季增15%至20%，年增10%；零組件產品營收將季減5%至10%，但年增10%。

華碩 營收

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