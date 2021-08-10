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可成7月營收回溫月增4.1% 第3季仍受缺料影響

中央社 / 台北10日電

金屬機殼廠可成今天公布7月合併營收新台幣34.71億元，月增4.1%，連續2個月走揚，但因去年處分的泰州廠不再計入營收，加上供應鏈缺料，7月營收仍年減55.8%。預期市場供需仍受缺料影響，第3季營收將與第2季持平。

累計今年前7月可成合併營收為265.02億元，較去年同期減少44.8%。

可成表示，目前整體市場供需仍受缺料影響，第3季營收預期與第2季持平；不過可成持續動態調整產品組合，加上來自新產品、新客戶貢獻，第3季營收有上行潛力。

亞系外資認為，零組件缺料恐限制可成今年第3季出貨動能，但在高單價筆電貢獻下，第3季營收有望微幅季增；第4季受惠於個人電腦（PC）品牌新客戶訂單，預估可成營收將季增9%。

美系外資分析，零組件缺料導致可成今年第2季部分訂單遞延，加上進入傳統旺季，有望推升可成第3季營收季增20%，但需留意晶片持續缺貨及MacBook Pro筆電新品放量時間恐延至第4季的影響。

營收 可成

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