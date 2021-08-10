虹揚-KY車用產品打入電動車充電設備領域

老牌二極體廠虹揚-KY（6573)今日宣布，該公司的車用產品日前也打入電動車充電設備領域，開始陸續出貨。

虹揚-KY發言人程御峰表示，車用元件一直是二極體領域被高度關注的話題，虹揚-KY也持續致力於這個產業的發展，尤其是專注在車用整流的相關元件方面。日前我們也打入了電動車充電設備領域，相關產品將應用在ICCB等設備上。

程御峰進一步表示，虹揚-KY的保護類元件也切入了3C、網通、遊戲設備等產業。希望在新的領域能夠持續耕耘、穩健成長，為公司產品銷售增加更多廣度。

虹揚-KY日前公布7月份合併營收為1.85億元，與上月持平，年增35.6%，公司表示，近來全球疫情越趨嚴峻，前端原物料仍呈現缺料緊縮的狀況，虹揚-KY將一如以往以審慎的態度配合防疫措施與面對外在環境變化，務求能穩健經營。