PChome網路家庭7月營收39.75億元 續創歷年同期新高

網路家庭（8044）今天公告110年度7月份營業收入為39.75億元，較去年同期成長15.28%，續創歷年同期新高紀錄。營收動能來自旗下PChome 24h購物於季節家電與暑期商機的雙引擎銷售能量。

網路家庭表示，時序進入7月台灣盛夏的炎熱潮濕氣候，電風扇、冷氣空調、洗/乾衣機等季節性暢銷商品，PChome 24h購物站上業績較上月成長至少一倍；另一方面，適逢暑假來臨，手機、電玩、電腦主機與週邊的銷售亦持續成長，需求未有放緩，各品牌旗艦館銷售對比去年同期皆有亮眼表現。

網路家庭也表示，PChome 24h購物已連續第三年舉辧自創的「心禮節」檔期活動，集結「七夕、父親節與中元節」特點，今年更加碼邀請眾多知名藝人直播帶貨，跨平台同步播出，在父親節檔期已衝出流量與業績；在中元節部份，發揮巧思與大甲鎮瀾宮合作推出「線上代辦中元普渡」組合，貼心的讓消費者能減少外出接觸、虔誠參拜，貢品更可做公益，一舉三得。緊接而來，Android陣營二大品牌，小米與三星先後將在8月10日與11日於全球發佈年度新機，可望在8月底至9月帶來一波購買新機熱潮，亦啟動新一波換機商機。