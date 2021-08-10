祥碩多引擎爆發 大摩目標價喊上2,300元

祥碩（5269）公布第2季獲利優於預期，摩根士丹利表示，市場擔憂NB需求減弱，祥碩今年營運跳高後後市恐難以為繼，但公司主力在桌上型電腦，NB需求衝擊微乎其微，反觀超微晶片推陳出新，加上USB 4.0滲透率不斷提高等多重引擎助攻，祥碩明年爆發力更勝今年，重申「加碼」評等、目標價上修到2,300元。

摩根士丹利的目標價也暫居外資圈第一，此前已把祥碩喊上「2字頭」的外資有里昂喊2,275元，摩根大通2,250元。

摩根士丹利表示，祥碩第2季營收因超微晶片組出貨下滑，表現不及市場預期，但晶片漲價及產品組合改善，推升毛利率成長到33.1%，認列文曄的投資收益更大幅挹注淨利，使上一季每股純益（EPS）達11.03元，優於預期。

摩根士丹利分析，祥碩第3季美系客戶的載板供給增加，需求能見度提高，500系列晶片組的貢獻看增，加上大陸的需求好轉，目前祥碩能供應所有CPU客戶介面晶片，自我品牌host controllers及device controllers的旺季需求都不錯，整體營運將優於第2季，連續兩季交出擊敗財測的佳績。

進一步看向明年，摩根士丹利列舉祥碩有三大引擎，包括大客戶載板供給更加充裕，明年晶片組出貨更順暢；2022年中超微600系列晶片組問市，帶動每PC晶片組的內容價值增加，幅度上看兩成；以及USB 4升級為祥碩帶來新機會，這些晶片毛利率都超過五成，獲利成長性可期。

摩根士丹利表示，NB需求回歸常態，祥碩產品差異化發展，未來二到三年將突圍成長。預估今、明、後年EPS提升到48元、67元、86元；其他同步推薦的PC半導體股還有瑞昱（2379）及譜瑞-KY（4966）。