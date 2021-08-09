汎銓7月營收1.28億元 為歷年同期新高

材料分析廠汎銓（6830）今日公布2021年7月合併營收1.28億元，年增34.8% ，且連續五個月單月營收呈年增率正成長表現。累計2021年1至7月合併營收7.95億元，年增32.8％。

汎銓表示，7月及累積前7月營收皆續創公司歷年同期營收新高的優異成績，主要係受惠於Å半導體世代來臨，推波助瀾大量的材料分析(MA)委案需求，創造出汎銓在材料分析服務訂單呈現供不應求，業績明顯成長。

展望2021年下半年，汎銓看好材料分析業務仍為驅動公司整體營運成長的引擎動能，一方面提高生產效率滿足客戶最佳交期；另一方面，在短短數小時內提供正確的數據，協助客戶縮短研發時程，扮演好半導體產業鏈上「領航者」的重要角色。因此，在材料分析市佔率不斷攀升下，汎銓營收獲利軌跡仍與過往年度相同，營運呈現倒吃甘蔗狀況，下半年整體獲利有望迎來跳躍式成長的優異佳績，對營運續創高峰信心十足。

汎銓表示，受惠於Å世代半導體來臨，全球各大晶圓代工大廠競相投入先進製程競賽，加上電動車、5G及中國半導體自製及各大廠投入第三代化合物半導體氮化鎵(GaN)、碳化矽(SiC)材料研發等各市場蓬勃發展，使得扮演材料分析技術支援解決方案的需求暢旺，創造汎銓產能供不應求。

汎銓目前材料分析市場整體市佔率已明顯超過50％，此外，半導體先進製程中所用到的極紫外光(EUV)光阻、低介電係數材料(Low K)等關鍵材料，早在2019年時汎銓已率先同業開發出「低溫原子層鍍膜技術(LT-ALD)」，且於2020年取得專利。

汎銓也因LT-ALD技術加持下，深受全球主要國際知名各家半導體產業大廠的高度信賴與認可，與客戶間形成相互依存關係穩定、互利互惠。隨著整體半導體產業供應鏈對材料分析需求帶動下，助力汎銓保持良好的訂單能見度以及產能利用率，整體營運可望持續向上攀升。

汎銓今日也公布上半年財報，上半年合併營收為6.65億元，稅後純益為8,286萬元，每股純益2.07元。

汎銓表示，上半年受惠於兩岸包括半導體上、中、下游產業之客戶持續推進先進製程升級、以及擴大第三代半導體材料的研發技術投入，帶動汎銓材料分析(MA)訂單與業績的成長，加上整體故障分析(FA)的市占率不斷提升，創造公司今年上半年整體毛利率、營業利益率分別為35.5％、15.7％。