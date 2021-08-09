聯合再生第2季虧損收斂 每股虧0.15元

太陽能大廠聯合再生(3576)今日公告第2季財報，受惠產品組合優化、模組價 格上漲，第2季毛利2.7億元，相較前一季虧損4,700萬元，獲利明顯提升；不過第2季稅後仍虧損2.25億元，每股虧損0.15元。

聯合再生表示，第2季合併營收36.7億元，季增22%，年增11%。隨著產線在上半年完成調整，第2季客戶需求轉強，產品平均銷售單價調升，營業費用控制得當，公司已在第2季看到單月獲利。未來若原物料價格持續下調，產品價格穩定，聯合再生有望維持穩定獲利。

聯合再生上半年營收66.8億元，年增6.3%，合併毛利率為3.3%，也比去年同期大幅改善，公司預期隨太陽能電池獲利狀況大幅改善，未來毛利率可持續增加。

聯合再生上半年虧損7.6億元，但比去年同期虧損13.4億元大幅縮減43.5%。展望下半年，根據能源局統計台灣太陽光電發電建置量截止到5月只有420MW（百萬瓦），公司預估今年台灣建置量應可達到2.5GW，預計下半年仍會有一波建置潮，出貨將大幅增加。

聯合再生表示，目前台灣需求相當強勁，公司已有明後年模組訂單在手。成本部分，目前已看到矽晶圓價格調降，聯合再生將維持產品平均銷售單價穩定，下半年獲利有望進一步提升。

聯合再生今日舉行董事會，通過擴產改機計畫，將引進台灣最先進高端大尺寸400MW電池產線，可配合需求生產M6、M10及G12產品，G12尺寸的電池產能可高達500MW。

這項擴產改建計畫，將憑藉聯合再生成熟的半切技術，搭配新型多柵線的設計，將可消除大尺寸模組應用在多颱風氣候的可靠度疑慮；另外，針對海島氣候的台灣，聯合再生能源為業界唯一通過新版鹽霧測試最高等級，等級8測試。

考量鹽害與高溫高濕環境對發電效益影響，聯合再生更進一步領先與工研院合作，成為業界首創同時完成鹽霧8 + PID測試。

未來聯合再生模組將成為台灣高效能大尺寸模組效能與品質的標竿，預計將在明年上半年量產。