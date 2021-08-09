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崇越7月營收36.1億元 單月歷史次高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

崇越科技（5434）今日公布7月合併營收36.1億元，月增3.7%，為單月歷 史次高，年22.2%；累計營收達235.3億元，年增11.4%。

崇越表示，7月營收持續受惠於半導體景氣續揚，帶動光阻液、石英等材料出貨暢旺，帶動7月營收仍有單月次高表現。

至於7月營收結構：其中環保工程方面按完工比例認列，兩岸工程業績較上月顯著成長。此外，崇越科技轉投資台螢實業，協助客戶將氫氟酸廢水處理後所衍生的氟化鈣汙泥製成人工螢石，提供鋼鐵產業作為助熔劑使用，符合循環經濟目標。

崇越除代理銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。崇越也將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

營收 半導體 環保

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