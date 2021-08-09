世界7月營收36.77億 元 改寫單月新高

專業8吋晶圓代工廠世界先進(5347)今（9）日公布7月合併營收為36.77億元，月增2.9%，持續改寫單月歷史新高，年增也達35.7%。

世界發言人暨財務長黃惠蘭表示，受惠於有利的產品組合與售價，公司7月營收持續推升至35.75億元，月增2.9%。至於前七月份合併營收約230.13億元，年增22.5%。

世界董事長方略稍早在法說會表示，因客戶在本季對公司的晶圓代工需求仍然持續成長，預估第3季以新台幣兌美元匯率27.7：1計算，單季營收約115到119億元，季增11.7%到14.7%，營業毛利率44%到46%，營業利益率32.5%到34.5%。

世界稍早公布第2季財報，受惠產品漲價及產能滿載，第2季毛利率突破4成關卡，達40.9%，季2.8個百分點，稅後純益26.02億元，創單季獲利新高，每股純益1.58元；上半年稅後純益48.15億元，年增62.8%，每股純益2.94元，已超越去年前三季的2.73元。

法人表示，世界本季成長動能強勁，單季營收和獲利將再創新高。