導線架需求強勁 長科 界霖7月營收同寫新高
導線架需求強勁，本季價格持續調升，讓主要生產大廠長科*（6548）及界霖（5285）7月營收同寫單月歷史新高。長科*7月合併營收為10.89億元，月增率0.3%，年增42.3%；界霖7月合併營收5.71億元，月增4.4%，年增 76.9%。
長科*累計今年前七月合併營收為68.80億元， 年增28.4%；界霖累計前七月合併營收為36.62億元，年增52.75%。
長科*導線架產品主要聚焦資通訊半導體；界霖主要產品為功率元件用導線架，從二家公司7月合併營收表現，都反映半導體晶片後段需求仍相當強勁，尤其車用今年備貨比去年更積極，讓界霖年增率出現高達逾七成的增幅。
受惠於導線架價格也自第2季大幅調升，長科*和界霖第2季都繳出單季獲利新高佳績。由於二家公司訂單已都接到年底，明年成長也不成問題。
長科*董事長黃嘉能表示，隨公司新產能開出，下半年營運應會優於上半年，且未來一到二年並無明顯新增產能，後來仍看好。
界霖董事長蔡上元也看好今年業績將會逐季成長，下半年及全年獲利可望有不錯的表現。
法人認為，目前界霖訂單能見度已達年底，整體產能利用率維持在八成以上健康水位，下半年營運將更勝上半年。
界霖強調，隨全球車市復甦，加上公司提升自動化生產力、布局工業及車用等產品效益顯現，公司營收和獲利今年明顯重回成長軌跡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言