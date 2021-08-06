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導線架需求強勁 長科 界霖7月營收同寫新高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

導線架需求強勁，本季價格持續調升，讓主要生產大廠長科*（6548）及界霖（5285）7月營收同寫單月歷史新高。長科*7月合併營收為10.89億元，月增率0.3%，年增42.3%；界霖7月合併營收5.71億元，月增4.4%，年增 76.9%。

長科*累計今年前七月合併營收為68.80億元， 年增28.4%；界霖累計前七月合併營收為36.62億元，年增52.75%。

長科*導線架產品主要聚焦資通訊半導體；界霖主要產品為功率元件用導線架，從二家公司7月合併營收表現，都反映半導體晶片後段需求仍相當強勁，尤其車用今年備貨比去年更積極，讓界霖年增率出現高達逾七成的增幅。

受惠於導線架價格也自第2季大幅調升，長科*和界霖第2季都繳出單季獲利新高佳績。由於二家公司訂單已都接到年底，明年成長也不成問題。

長科*董事長黃嘉能表示，隨公司新產能開出，下半年營運應會優於上半年，且未來一到二年並無明顯新增產能，後來仍看好。

界霖董事長蔡上元也看好今年業績將會逐季成長，下半年及全年獲利可望有不錯的表現。

法人認為，目前界霖訂單能見度已達年底，整體產能利用率維持在八成以上健康水位，下半年營運將更勝上半年。

界霖強調，隨全球車市復甦，加上公司提升自動化生產力、布局工業及車用等產品效益顯現，公司營收和獲利今年明顯重回成長軌跡。

營收

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