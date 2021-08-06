華立上半年賺逾半個股本 7月營收同創新高

材料供應大廠華立(3010)今（6）公布上半年財報，上半年合併營收331.5億，歸屬於母公司稅後純益為12.38億元、年增57.8%，每股純益5.35元，上半年賺進逾半個股本，創下歷史新高。

華立表示，今年在5G、高效能運算、電動車大趨勢及零接觸商機引領下，華立半導體先進製程的關鍵耗材、5G高頻基板及IC載板製程用高解析度乾膜、3C用高機能工程塑膠及光電用顯示器材料出貨動能強勁。

華立第2季在上游材料及IC缺貨潮促動下價量齊揚，營收達168.7億元、年增13.7%，毛利金額15.0億元、年增25.2%，並在費用控管得宜，營業利益繳出7.58億元佳績、年增38.8%，皆創下歷史單季新高；加上業外投資出色，創造2.08億元收益，助攻稅後純益達7.24億元、年增50.7%；單季每股純益達到2.77元，寫下公司上市掛牌20年來的單季新猶。

華立上半年營收331.5億元，同樣刷新歷史記錄，年增21.9%；累計毛利金額29.34億元，年增33.4%；營業利益為14.84億元，本業年增高達52.9%；稅後淨利13.93億元，年增勁揚64.7%，創下每股盈餘5.35元。

展望下半年，7月自結合併營收達61.3億元、年增17.6%，一舉突破60億門檻，創歷年單月營收新高；今年累計合併營收高達392.8億元、年增21.2%，同步刷新歷史記錄。

身為全球晶圓代工龍頭概念股的華立，在半導體領域的成熟與先進製程材料供應全程參與，已是前段製程耗材類數一數二的供應商，帶動華立光阻液、電子級化學品及特殊氣體、CMP研磨液的銷售量激增，營收表現穩步向前。

搭上遠距辦公及在家教育熱潮， PC、NB及平板相關材料拉貨需求不墜，同步切入遊戲機、智慧音箱及手機快充等市場，帶動華立高機能及熱固性等工程塑膠營收成長逾30%。除3C產品外，協同原廠跨入電動車充電椿、車載電源等領域，持續開拓多元化的產業應用。

華立在光電顯示器用的光阻液營收倍增，另外IC供貨仍緊俏屬賣方市場，華立大啖時序控制、驅動、電源管理及記憶體IC的商機；並在宅經濟風潮下，次世代電子產品在歐美等地推動有成，為光電領域帶來25%的營收成長。

目前市場預估2023年前載板產業都供不應求，華立切入IC載板製程材料，與原廠共同推出製程用Stepper及DI高解析電鍍乾膜，已成功接獲多座新廠的供應訂單，以及應用於AI級伺服器的5G高頻基板強大需求，為印刷電路板營收增添柴火。

零碳排、碳中和已成工業大國極力推動的產業政策，華立為呼應國際減碳浪潮及接軌全球ESG，近年積極投入節能減碳的綠電產業，跨足太陽能電站的設立、儲能設備的經營及離岸風電漿葉材料的推廣，至2020年已貢獻逾23,000公噸的年減碳排放量，共同為地球的永續生態貢獻心力。