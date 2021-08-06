文曄第2季每股純益2.54元 本季續增17%

文曄科技（3036）今日召開線上法人說明會，會中說明2021年第季2營運成果及未來營運展望。2021年第二季合併營收約1021億元，合併稅後純益約20億元，年成長約154%，再創單季歷史新高，以加權平均股數計算每股純益約2.54元。

文曄2021上半年累計營收約為1997億元，合併稅後淨利約新台幣35.1億元，與同期比較成長約150%，以加權平均股數計算稅後每股純益4.45元。

展望2021年第3季，文曄單季營收將介於新台幣1160至1220億間，營收預估中位數約當季成長17%與年成長30%，預估營業利益率介於2.3%至2.5%之間。就產品應用別而言，手機客戶因應新機推出開始進行大量零組件拉貨，因而營收將呈現大幅度季增長，其他應用領域如網通、電腦、消費型電子、工業與儀器、車用電子等因需求穩定成長但面臨供應吃緊情況，因此預估呈現微幅季成長。

隨著全球數位化加速，半導體需求大幅增加，各市場研究專業機構持續調升半導體市場成長率，文曄對於未來半導體市場需求成長維持樂觀看法。公司將持續進行數位轉型以提升營運與供應鏈管理的效率來更好的協助上游原廠與下游客戶，並且持續追求市佔率提升與長期可持續的營運獲利成長。