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聯詠法說行情失靈 早盤股價跌

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導
聯詠總經理王守仁。報系資料照
聯詠總經理王守仁。報系資料照

驅動晶片大廠聯詠（3034）昨（5）日召開法說會，釋出第3季營運可望更上一層樓的喜訊，不過，今（6）日股價漲多回檔，早盤跌幅最高超過2%；敦泰（3545）、矽創（8016）等驅動晶片廠目前股價也見到壓力。

受惠於營收和毛利率同步成長，聯詠第2季獲利達到97.86億元，季增六成，比去年同期大增2.8倍，每股純益16.08元。累計聯詠上半年合併營收為604.78億元，比去年同期大增七成，上半年每股純益達到25.72元。

聯詠昨日舉行線上法說會，從財測來看，預估第3季合併營收預計介於新台幣378億元至388億元之間，季成長10.8%到13.7%；毛利率預計介於48%至51%之間，中間值為49.5%；營業利益率預計介於33%至36%之間。

法人關心聯詠第3季毛利率中間值49.5%，低於第2季毛利率的50.33%，是否代表本季毛利率不會再成長。聯詠指出，財測是預估區間，不代表本季毛利率比第2季差。

從聯詠的說法來看，第3季營收趨勢向上，毛利率持穩，代表本季獲利將可續優於第2季。

不過，聯詠股價自7月底突破整理區間後，已連續多日走高，最高漲破580元，今日股價漲多回檔，早盤處於下跌的狀態，最低跌至557元，跌幅超過2%，目前在560元上下游走，跌幅收斂至2%以內。

聯詠法說行情失靈，敦泰、矽創等驅動晶片廠股價表現也較為疲弱，天鈺（4961）、晶宏（3141）相對有守。

雖然近期Chromebook、電視等終端需求出現下修，筆電、手機後市也略見雜音，引起市場對上游晶片能否持續緊缺的疑慮。但聯詠在法說會上重申，庫存仍相當健康，驅動晶片和晶圓緊張持續到明年。

聯詠 毛利率

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