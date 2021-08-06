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旺宏起家厝賣鴻海 兩家公司開盤一漲一跌
鴻海（2317）以25.2億元收購旺宏（2337）位於竹科的6吋晶圓廠，董事長劉揚偉表示，未來與旺宏在電動車將有更多的合作，旺宏出售起家厝，今（6）日早盤開高，以46.5元開出後一度衝達48元，上漲2.55元，漲幅5.6%；鴻海則是以111.5元開出，下跌0.5元。
鴻海買下旺宏6吋廠，鎖定當紅的第三代半導體碳化矽（SiC）元件，劉揚偉預估，2024年晶圓月產能可達1.5萬片，每月可供應3萬輛電動車的功率元件需求。
旺宏賣廠，外界預估將可認列處分資產利益25.05億元，以目前股本185.61億元計算，約將貢獻每股獲利1.35元，旺宏今日股價開高後漲幅一度超過半根停板，但盤中漲幅出現收斂。
鴻海7月合併營收4,180.1億元，為歷年同期最佳，月增4.1%，年增3.6%；鴻海預計下周四（12日）舉行電話法說會，市場關注下半年營運展望、新iPhone代工訂單動向、電動車布局、半導體事業規畫等。
鴻海今日以111.5元下跌開出，一度拉至平盤112元，盤中小跌，跌幅0.44%。
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