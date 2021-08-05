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創見第2季每股純益1.92元 季增46.7%

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

記憶體品牌及模組大廠創見(2451)今日公布第2季財報，單季稅後純益8.2億元，季增46.7%，每股純益 1.91元，優於第1季的1.3元及去年同期的0.62元。

創見第2季合併營收 37.9 億元，季增8.5%。營業利益9.82 億元，前一季成長 89.4%。

創見表禦，第2季受惠於需求強勁的產業環境及市場價格上漲，單季合併營收持續成長，平均毛利率達 34.7%，每股純益1.91 元。創見依循穩健經營原則，發揮過往競爭優勢，帶動營收及獲利穩定成長。

展望下半年，創見表示，雖然產品價格漲幅趨緩，但部分零組件缺料狀況依然嚴峻，故彈性的採購策略及供應鏈管理依然是關鍵，包含上下游的交期掌控、生產排程管理、即時生產策略等，都將影響企業未來營運成果；另一方面， 產品定價除依循市況，也同步考量客戶長期合作情形，力求互惠互利的雙贏模式，永續經營。

創見 營收

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