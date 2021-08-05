貿聯7月營收22.96億元 維持高檔水準

貿聯-KY（3665）今（5）日公布2021年7月營收為22.96億元，月減4.63%，年增13.92%，維持在高檔水準，今年前七個月營收為154.71億元，年增26.48%。

貿聯表示，2021年7月各產品線的出貨概況，工業用線束方面：半導體設備出貨持續成長。資訊科技方面：數據中心線束出貨持平；受IC短缺影響，擴充機座等產品出貨減少。車用線束：電動車線束出貨續增。電器線束：出貨大致持平。

展望2021第3季，法人預估，貿聯第3季營收將呈現季增，除了來自電動車的成長性強勁之外，半導體設備、資料中心與電器產品的營收動能則將維持。

法人重申對貿聯策略性切入高附加價值與客製化產品（包括資料中心、半導體設備、電動車 與電器等產品） 的正面看法。由於電器產品的營益率和公司平均 值相當，未來受惠於產品項目擴充（從電源線到訊號線、從家電到工業與電動 載具），獲利率可望更上層樓。

貿聯在東歐設有電器產品的生產線，使其得以就近支援主要電動車客戶在歐洲擴產的計畫。法人預估，貿聯來自於電動汽車、工業與電器事業部的營收，將持續從2020年的57%占比，提升至2021-22年的66%及70%。