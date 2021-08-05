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立積7月營收降兩成 早盤跌破400元

經濟日報 / 記者謝佳雯／台北即時報導

射頻晶片廠立積（4968）7月營收分別較上個月和去年同期驟減兩成，造成今（5）日早盤股價跌破400元大關，跌幅超過5%。

立積今日下午將舉行法說會說明第3季營運展望，昨日已先行公告7月營收成績單，單月營收降到4.03億元，較上月明顯下滑24.2%，也比去年同期顯著減少23.7%。

由於立積今年上半年營收年增率增幅大，累計今年前七個月營收為38.8億元，年增率仍有五成水準。

受到7月營收驟降的影響，立積今日一開盤，股價就直接跌破400元大關，早盤持續在400元以下，跌幅大多超過5%，目前稍見收斂至5%以內。

日前有外資針對立積出具最新研究報告，認為受到產能短缺問題，立積第4季營運才有機會回穩，因此將立積目標價由620元調降到570元，但維持買進評等。

不過，也有法人認為，中國大陸射頻元件龍頭卓勝微已推出適用於5G通信制式sub-6GHz的高頻產品和WiFi射頻模組產品，並打入華為、TPLink供應鏈，擴大和Qorvo、Skyworks、立積等競爭對手爭搶市場，成為後市隱憂。

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