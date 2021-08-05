外資新寵換「它」！狂買超面板股 僅群創開盤獨紅
面板股昨日強彈，外資單日買超三檔面板股達16萬1,713張，尤其是買超群創（3481）達75,513張，今（5）日三檔面板股中僅群創開紅，表現相對強勢，友達（2409）及彩晶（6116）則是以平盤開出，盤中翻黑。
外資昨日大買超面板股，群創高居買超個股冠軍，另外，外資買超友達52,165張，居買超第二大，彩晶則獲外資買超34,035張，面板股今日早盤表現則是不同調。
群創第2季毛利率、營益率、淨利率同創新高，毛利率33.1%，稅後純益214.18億元，創單季新高，平均每天獲利超過2.3億元，每股純益2.05元，創歷年單季最佳；累計群創上半年毛利率29.6%，稅後純益329.9億元，每股純益3.22元。
群創早盤以21.5元開出，一度拉升至21.55元，早盤漲幅0.71%；友達以23.4元平盤開出，雖一度翻紅，但早盤仍下跌，跌幅2.13%；彩晶以平盤21.55元開出，盤中跌幅2.08%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言