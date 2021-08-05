外資新寵換「它」！狂買超面板股 僅群創開盤獨紅

面板股昨日強彈，外資單日買超三檔面板股達16萬1,713張，尤其是買超群創（3481）達75,513張，今（5）日三檔面板股中僅群創開紅，表現相對強勢，友達（2409）及彩晶（6116）則是以平盤開出，盤中翻黑。

外資昨日大買超面板股，群創高居買超個股冠軍，另外，外資買超友達52,165張，居買超第二大，彩晶則獲外資買超34,035張，面板股今日早盤表現則是不同調。

群創第2季毛利率、營益率、淨利率同創新高，毛利率33.1%，稅後純益214.18億元，創單季新高，平均每天獲利超過2.3億元，每股純益2.05元，創歷年單季最佳；累計群創上半年毛利率29.6%，稅後純益329.9億元，每股純益3.22元。

群創早盤以21.5元開出，一度拉升至21.55元，早盤漲幅0.71%；友達以23.4元平盤開出，雖一度翻紅，但早盤仍下跌，跌幅2.13%；彩晶以平盤21.55元開出，盤中跌幅2.08%。