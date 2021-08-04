德微7月營收續創新高 下半年仍力拚月月高
二極體廠德微（3675）今日公布7月合併營收為新台幣1.78億元，年增33%，續創單月新高；累計前七月合併營收為11.46億元，年增23%，也是歷年同期新高。
德微指出，雖然消費性產品佔營收比重逐月減少；但取而代之的車用電子、高階工業用產品及 MosFET 的出貨量逐月提升，德微今年的業績將有機會拚月月成長、獲利部份有機會呈現大幅攀升。
德微於日前通過美商國際半導體大廠達爾科技VDA 6.3稽核認證（德國汽車業製程稽核Process Audit），這代表公司已正式取得進入Tier 1汽車客戶系統、在未來時間裡，確定推升德微在車用電子獲利方程式之新樂章。
德微並有信在未來兩三年，將帶給投資人一個驚豔之成長數字，並感謝股東對公司的長期支持。
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