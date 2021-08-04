榮剛上半年EPS 0.7元 創六年同期新高

榮剛（5009）第2季稅後每股稅後純益（EPS）0.36元，優於第1季表現。累計上半年歸屬母公司業主淨利為3.04億元、年增176.98%，EPS為0.7元，較去年同期成長180%，更創下近六年來同期新高，繳出亮麗成績單。

榮剛公布第2季合併營收為20.14億元，較第1季增加13.99%，較去年同期增加2.28%，第2季稅後淨利1.83億元，其中歸屬母公司業主淨利為1.58億元，較去年同期大幅成長70.40%，每股稅後純益（EPS）0.36元，營收與獲利表現優於第1季表現。累計上半年合併營收為37.80億元，年減10.73％，歸屬母公司業主淨利為3.04億元，年增176.98%，EPS為0.7元，創下近六年來同期新高。營收下降但營業毛利與營業利益均雙雙成長，歸功於製程簡化與成本管控得宜策略奏效。

今年以來，全球景氣因疫情解封而復甦，民生工業與基礎建設產業需求暢旺，帶動特殊鋼價格持續攀升，加上調整原料採購策略以及降低製造成本，使得榮剛第2季毛利率提升到27%、營業利益率躍升至13%，分別較第1季的21%、10%，以及去年同期的17%、3% 表現優異，締造自2007年開始編制合併財務報表、14年以來單季最高合併毛利率。

值得注意的是，這一波在航太業不景氣時榮剛透過加大工具鋼生產比重為公司業績帶來穩固基礎，如今，隨著航太景氣嗅到春天來臨氣息，榮剛功能型不鏽鋼等高毛利產品也逐漸恢復訂單需求，在航太產業也看到供應鏈備料的訂單，推升航太生醫相關的VAR產能回復到40~50%，公司樂觀看待後續航太產業復甦市情。此外，近期由於原物料價格齊漲及需求提升因而轉嫁容易，含鎳不銹鋼第3季開盤價也比去年底上漲40%以上，在價量齊揚的情形下，獲利將更為亮眼，下半年營收可望超越上半年，再創佳績。