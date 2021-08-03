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南亞科7月營收逼近80億元 寫34個月來新高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

記憶體大廠南亞科技（2408）今（3）日公布今年7月合併營收為79.50億元，逼近80億元大關，月增4.1%，年增62.0%，寫下自34個月來新高。

南亞科累計前七月合併營收為483.19億元，較去年同期增加34.9%。

南亞科第2季受惠產品價格高漲及產品組合優化，單季毛利率竄升至42.3%，季增13.2個百分點；稅後純益61.62億元，季增127.9%，為10季來新高，每股純益2元。

南亞科總經理李培瑛預估本季毛利率仍可上升，主因消費性電子產品、伺服器及個人電腦需求穩健，5G手機比重也將提升，DRAM市況因主要原廠庫存水位處於低檔，供給仍吃緊，預期產品季價格及月價格可望維持上升走勢。

李培瑛預期，第4季DRAM價格有機會維持往上成長或與第3季持平，只是供應鏈料況不齊備與疫情可能使得成長趨緩；另外也要觀察供應商資本支出情況是否會增加。

南亞科預定8月5日除息，每股配發約1.6元現金股息。

南亞科 李培瑛

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