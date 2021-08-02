葉秋芳請辭光聯董事長 一併請辭董事

中小尺寸面板廠光聯（5315）今（2）日公告今年7月合併營收1.85億元，月增0.6%，年增16.7%，寫近55個月單月新高。光聯董事長葉秋芳，以個人生涯規劃為由，於今天請辭董事長及董事職務。

光聯今年首季稅後純益0.48億元，季增60.7%，年增172.8%；每股稅後純益0.46元，雙雙改寫近十季新高。第二季合併營收5.49億元，季增7.3%，年大增43.3%。前七個月合併營收12.47億元，年增35.7%。

光聯5月股東會已通過配發0.85元現金股利的盈餘分配案。因應接獲歐系家電品牌大廠吸塵器顯示面板大單，光聯規劃今年擴充觸面板及貼合的產線，來滿足客戶對一條龍供貨的需求，新產能今年底投產。

光聯表示，公司於8月2日收到董事長葉秋芳辭任書，一併請辭自然人董事。