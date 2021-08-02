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鼎炫-KY通過配發每股8元現金股利 歷年配息新高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

全球衡器暨專業EMI材料領導廠商鼎炫-KY（8499〉今日舉辦110年股東常會，會中通過2020年盈餘分配案，決議配發每股現金股利8元，創歷年配息新高，連續四年股利配發率逾6成，以今日收盤價格133元計算，現金殖利率達6.0％。

鼎炫-KY2020年全年合併營收為23.61億元，年增27.2％，創下歷年新高佳績，此外，材料事業配合大陸A股上市規畫，於2020年第4季實施員工股權激勵計畫，認列酬勞成本約1.24億元，減少每股純益約2.43元，儘管如此，2020年稅後純益6.35億元，年增52.2%，每股純益仍達12.39元，為歷年新高。

鼎炫-KY積極開拓EMI材料銷售應用領域、提升單一產品滲透率等效益，創造旗下EMI材料事業營運動能強勁，挹注2020年EMI材料事業銷售較2019年大幅成長逾五成水準，此外，隨著集團積極深化業務接單能力、提高自動化生產比例、以及整體產能稼動率攻上高檔等效益，帶動2020年整體毛利率及營業利益率大幅提升至56%、37%。

展望今年，鼎炫-KY看好旗下EMI材料、衡器事業將有望持續展現優於去年成長力道，針對兩大事業採取持續投入新產品研發、拓展新客戶等策略，且集團旗下子公司隆揚電子已於今年7月向中國深圳證交所遞交創業版上市申請，若順利完成上市程序，將對集團知名度及業務帶來正面效益，並提升集團轉投資價值。

鼎炫 股利

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