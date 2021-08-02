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偉詮電仍有超豐8,000多張股票 未實現利益豐

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

消費性晶片廠偉詮電（2436）今（2）日公告已經處分上游封測廠超豐持股，獲利超過3,700萬元。從偉詮電的交易日期來看，這部分主要挹注第2季獲利，因目前手上仍持有超過8,800張持股，未實現利益豐碩。

偉詮電今日公告處分超豐持股，交易日期為去年9月3日至今年6月18日，交易數量共計5,358張，每股交易價格是57.48元，總交易金額為3.08億元，處分獲利3,700多萬元。

據偉詮電公告，累計目前為止仍持有超豐8,869張，總投資金額近4.64億元；以此計算，平均每張持股成本約52.3元，對照超豐今日收盤價91.7元，潛在未實現獲利近3.5億元，相當可觀。

偉詮電上個月初曾應證交所要求公布最新自結損益情況，6月稅後淨利為0.94億元，比去年同期大增近2.4倍，每股純益0.53元，對照首季全季每股純益1.05元，單月表現優於第1季的每月平均值。

從偉詮電處分超豐持股的時間來看，6月獲利有一部分應該是來自業外處分利益所得。

偉詮電第2季合併營收9.03億元，季增19.9%，年成長幅度有35.4%，同樣是單季新高紀錄。

偉詮電

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