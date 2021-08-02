PC後市恐轉空？華碩不敵賣壓陷貼息

PC品牌大廠華碩（2357）今（2）日進行除息交易，每股配發現金股利26元，惟在市場看衰PC後市下，導致華碩股價開低走低，終場收在319.5元，呈現貼息狀態。

華碩今日進行除息交易，每股配發現金股利26元，除息參考價為325元。華碩今日早盤一度下探312元，儘管隨後股價上攻站回320元關卡，但還是不敵賣壓，終場收在319.5元。

數據顯示，華碩近三年平均填息花費天數為249日，但因2018年適逢金融海嘯，當時填息就花了620日，因此才大幅拉長平均填息花費天數，2018年之後填息速度逐年加速。

不過，由於近期不少法人及研究機構皆看衰PC市況，認為今年下半年筆硯需求將出現反轉，此外，比特幣等加密貨幣幣值重挫後，也導致用來「挖礦」的顯卡溢價幅度自5月高峰以來急速下滑，兩大原因讓市場看壞華碩後市。

不過，對於市場唱衰的言論，華碩近期在股東會上澄清，認為儘管仍有零組缺貨問題，但今年下半年無論從在手訂單或通路庫存水位來看，對於出貨量都相當有信心，預期今年營運表現將優於去年。

此外，華碩共同執行長許先越強調，2022年在商用市場換機潮、Windows 11 作業系統上市等四大因素加持下，華碩不看淡PC需求，已設定積極成長目標。