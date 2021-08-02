產品價格趨勢向上 杰力開盤秒填息、族群氣勢強

由於需求位於高檔，產品價格趨勢向上，金氧半場效電晶體 （MOSFET）供應廠杰力（5299）今（2）日除息，每股配發 6.5元現金股利，一開盤秒填息，早盤股價一度衝破250元以上，並進而帶動MOSFET族群股價上揚。

杰力日前已經公告第2季和上半年財報，其中，第2季合併營收為7.01億元、季增21.1％，毛利率43.9%，季增9個百分點，單季稅後純益1.69億元、季成長51.4%，每股稅後純益4.75元。

由於第2季獲利顯著拉升，杰力上半年合併營收達12.51億元，年成長45.0%；平均毛利率39.8%，年增6.7個百分點；稅後純益2.8億元，年增八成，每股純益7.89元。

法人看好，杰力下半年在MOSFET持續漲價效益帶動下，獲利有機會超越上半年，全年每股純益有機會挑戰17元。

因下半年營運趨勢向上，杰力今日每股除息6.5元，開盤參考價是235.5元，今日一開盤就衝上244元，上漲8.5元，完成填息，早盤目前股價最高達到253元。

杰力除息氣勢強，帶動富鼎、茂達、大中等MOSFET族群今日早盤股價表現都不錯，漲幅最高都在3%以上。

歐洲晶片大廠意法半導體（ST）於上周的法說會上指出，晶片供需到2023年上半年才會逐步恢復到正常情況，目前訂單能見度已經長達72周；該公司並預告，今年下半年到明年將進一步提高產品價格，台廠可望同步受惠。