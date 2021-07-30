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亞系外資看好台表科下半年營運 調高評等及目標價

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台表科（6278）下半年產能大增40~50%，亞系外資看好將有助毛利率及營業利益率的表現，調高今年到後年每股盈餘預估，且將評等由中立調高至買進，目標價由132元調高到165元；台表科今（30）日開低走高，股價翻紅，盤中漲幅逾3%。

亞系外資調高台表科今年到後年獲利預估，每股盈餘分別從10.19元、14.98元、16.65元調高至11.07元、17.47元、18.95元；隨著產能在第2季開始進入大量生產，下半年大幅提高，加上良率提升，將可望抵消其他競爭對手、及來自OLED面板的威脅。

亞系外資調高台表科評等及目標價，今日以121.5元開出，下跌0.5元，股價開低走高，一度拉升至127元，盤中漲幅3.27%。

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