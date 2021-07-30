東購大方配息 東森早盤股價攻頂

東森國際（2614）旗下轉投資東森購物第2季將配發現金股利每股5元，加上第1季配發現金股利每股3元，等於上半年就配息8元，激勵東森股價今日強力反彈，早盤在大單敲進下，成功鎖上漲停價位，來到46.3元。

東森國際近期股價震盪劇烈，近三個交易日，跌幅達24%。今日主要受到東森購物配息利多激勵，帶動股價表現。東森購物是東森國際的重要轉投資，也是小金雞，東森購物今年上半年合併營收（含草莓網、熊媽媽買菜網）達138.3億元，年增率21.1%，上半年累計獲利8.6億，每股盈餘8.44元，較去年大幅成長達47%。

東森購物自2019年第3季開始逐季配息，今年繼第1季配發現金股利每股3元後，預計第2季配發現金股利每股5元。

東森購物日前公告6月份合併營收達23.9億元，年增率22%，獲利1.76億元，年增率達55%，東森購物的6月及上半年業績都同步創歷史同期新高，主要反應疫情持續三級警戒，宅經濟發燒，民眾線上購買需求大增，東森購物的網路業績6月營收9.8億，年增率76%，上半年累計營收49億元，年增率55%。

受益於疫情帶動宅經濟熱潮，東森購物旗下在2018、2020年先後併購的草莓網及熊媽媽買菜網，業績均有大幅成長，草莓網今年上半年營收4.8億(港幣)，年成長率達42%，因防疫管制，民眾長時間居家對蔬果、魚肉類線上採購需求大增，熊媽媽買菜網6月業績也較5月成長23%，年成長率更高達90%。