宏達電Q2毛利率29.9% 盤中股價大漲6.6%

宏達電（2498）今（29）日公佈第二季財報，在VR新帶動下，第二季營運較第一季虧損收斂，每股虧損為0.68元，在成本持續管控得宜下，毛利率更持續回升到29.9%，逼近2010年時逾30%的高點。今日宏達電股價盤中大漲6.6%，高點來到每股38.0元。

宏達電第二季營業收入為13.5億元，營業毛利率從上一季29%上升至29.9%，增加0.9個百分點，單季毛利率續靠攏2010年時逾30%高點；營業淨損為10.5億元，營業利益率為-77.8%；歸屬於母公司業主淨損為5.5億元，每股虧損為0.68元。

累計宏達電上半年營收25.24億元，年減少5.57%，稅後虧損15.75億元，每股虧損1.92元，毛利率為29.45%，年增3.05個百分點。

宏達電於5月以線上方式舉辦HTC全球VR大會-VIVECON 2021，來自世界各地的來賓及合作夥伴透過VR及網路觀看HTC發表VIVE新產品和全方位VR商用解決方案，以及多場與合作夥伴研討VR在商業應用領域的主題演講。

而VIVECON 2021發表兩款VIVE新產品和全方位VR商用解決方案，其中VIVE Focus 3是旗艦級商用VR一體機，實現最出色的高階視覺體驗及沉浸感，以及符合人體工學的舒適度。VIVE Pro 2則延續屢獲國際獎項及廣受企業好評的VIVE Pro系列，推出新一代旗艦級PC VR裝置，具有更能呈現真實色彩的顯示和寬廣視野。

至於VIVE Business方面，HTC同步推出全方位VR商用解決方案，涵蓋各項商務應用的平台，提供應用內容和服務，使企業組織能夠更輕鬆地將VR應用在其業務流程中，包括VIVE Business AppStore、VIVE Business Devise Management System、VIVE Business Streaming、VIVE Business Training。

此外，VIVEPORT與日本萬代南夢宮影業(BANDAI NAMCO Pictures)合作，將其動漫名作內容帶入虛擬實境新領域。而HTC也與高雄市政府成功打造台灣首座5G獨立組網專網，場域設置於高雄「KOSMOSPOT×VIVELAND奇點站」，開放全台民眾及企業體驗5G專網環境。