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聯電第2季毛利率站上31.3% 本季毛利率預估持續上升

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

聯電（2303）今(28)日公布2021年第2季財報，第2季合併營業收入為新台幣509.1億元，季增8.1%、年增14.7%，創單季新高；毛利率站上31.3%，歸屬母公司純益為119.4億元，每股純益0.98元，也是近年來高點。

聯電總經理王石表示，第2季營運表現亮眼，主要受惠來自5G運用與數位轉型的強勁需求。晶圓製造產能利用率超過100%，整體出貨量比前一季成長了3.0%，達到244萬片約當8吋晶圓。且在4G/5G智慧手機、固態硬碟、和數位電視等整合應用的推動下，28奈米產品的營收持續增長。

他進一步表示，第2季，公司持續優化整體產品組合並降低成本，以提升毛利率。公司預期結構性的需求仍將持續，並且繼續支撐整體平均售價(ASP)的上升，2021年上半年毛利也比去年同期增加54.5%，達到284億元。

王石進一步說明，展望未來，在包含5G和電動車的大趨勢下，公司認為第3季的需求仍然強勁，包括8吋及12吋整體供給面緊張狀況預料將會持續。藉由產品組合進一步的優化、降低成本以及生產效率的提升，預期聯電毛利成長動能將可持續到第3季。

王石說，由於客戶在整合連接裝置和顯示應用的產品上相關22奈米設計定案(tape out)數量的增長，我們預期未來會有更多的客戶採用聯電22奈米技術。我們將聚焦於進一步強化聯電在包括OLED display driver, RFSOI, imaging等特殊技術製程的領導地位。此外，我們在強化公司治理與領先業界的永續經營上也跨出了重要

4G 聯電 5G

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