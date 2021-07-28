PC景氣高峰過 大摩降評廣達喊「中立」

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
居家辦公示意圖。資料來源：ingimage
居家辦公示意圖。資料來源：ingimage

歐美經濟解封，居家辦公及線上學習需求預期下滑，摩根士丹利繼日前下修PC指標股華碩（2357）、宏碁（2353），最新更新產業動態再唱衰供應鏈展望，預期NB ODM廠將釋出的第3季財測受缺料衝擊，營收增幅將不如預期，明年需求看法也可能向下調整，為此進一步降評廣達（2382）至「中立」，目標價110元降至85元。

但摩根士丹利看好伺服器景氣逆勢成長，重申緯穎（6669）、智邦（2345）「優於大盤」，目標價提升到1,060元、336元，另維持緯創（3231）「中立」，目標價降至30元，和碩（4938）、仁寶（2324）「劣於大盤」，目標價分別升至64元及下調到18元。

摩根士丹利表示，由於第2季PC、NB需求持續強勁，ODM廠財報預期不差，其中，和碩、緯創受惠業外投資挹注有機會高於市場預期，智邦毛利率承壓，可能低於預期，但不論獲利表現如何，市場關注已經投向下半年到明年的景氣變化；鑒於市場需求預期衰退，獲利再好也不太可能改變股價趨勢。

摩根士丹利進一步表示，第3季PC需求還是不錯，ODM廠展望預期強勁，但受到缺料衝擊，這些供應商本季的成長展望可能低於預期或模糊帶過，多數增幅會在10%以內，而比第3季更長遠的展望可能更模糊。至於2022年出貨衰退的機率非常高。

包括廣達為Chromebook最大ODM廠，受線上學習需求退潮導致出貨銳減的衝擊無可避免，因此不再建議投資人積極布局。

但摩根士丹利看好伺服器需求成長，下半年到明年進入資料中心建置高峰，緯穎、智邦都會有優異成長動能，對臉書暨亞馬遜概念股的緯穎尤其看好，樂觀情境目標價1,350元。

摩根 ODM

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