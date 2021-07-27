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旺宏第2季受惠價量齊揚獲利翻倍 每股純益達1.04元

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）今日舉行線上法說會，公布第2季財報，受惠產品出貨量拉升、價格上揚，第2季毛利率達39.1%，季增4.8個百分點；稅 後純益23.05億元、季增119%、年增55%，每股純益1.04元，為十季來新高。

旺宏第2季合併營收為114.26億元，季增19%、年增23%。

第2季營業毛利及毛利率分別為44.66億元及39.1%。毛利季增35%、年增38%，毛利率季增4.8個百分點；第2季稅後純益19.25億元、季增119%、年增55%。

旺宏財務長葉沛甫表示，第2季毛利率顯著提升，主要受惠庫存回沖及產品出貨和價格提升。他並強調，由於第2季是旺宏往年淡季，但旺宏第2季營收仍繳出單季新高，產品因也高品質及高容量產品比重提升，挹注第2季獲利有不錯表現。從旺宏各項產品應用及客戶需求來看，今年將會是比較好的一年。

旺宏總經理盧志遠表示，因旺宏今年不做財測，但從產能預估到年底前都可滿載，因此前次法說預估營收和獲利逐季成長的論調不變 。至於法人關切NOR及NAND Flash報價，他認為基本仍會穩定，也有持續漲價空間。

旺宏 毛利率

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