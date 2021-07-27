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旺宏Q2每股純益1.04元 每股淨值21.2元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

旺宏（2337）今（27）日公布第2季營運報告，單季合併營收114.26億元，毛利率39.1%，營業利益率20.2%，稅後純益19.25億元，每股純益1.04元，每股淨值21.2元。

旺宏表示，第2季合併營收季增19%，年增23%；營業毛利44.66億元，季增35%，年增38%；營業淨利23.05億元，季增97%，年增66%；營業費用21.6億元，季增1%，年增17%。

旺宏第2季稅前淨利21.74億元，季增119%，年增55%；所得稅費用2.48億元；稅後純益19.25億元，每股純益1.04元。

旺宏表示，截至6月30日負債總額佔資產總額為41.2%，現金及約當現金為117.96億元，存貨金額140.09億元，負債總額為275.71億元，股東權益為393.11億元；第2季折舊費用及攤銷費用為10.56億元；營業活動淨現金流入為28.51億元；第2季資本支出為5.2億元，主要為廠房設施、機器設備及研發設備採購。

旺宏指出，第2季NAND型快閃記憶體占本季營收淨額16%，季增57%，年增82%；NOR型快閃記憶體占本季營收淨額50%，季增16%，年增32%；唯讀式記憶體(ROM)占本季營收淨額27%，季增20%，年減4%；晶圓代工事業群占本季營收淨額7%，季減15%，但年增33%。

營收 旺宏 EPS

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