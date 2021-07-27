快訊

舉重／從討厭練習到征服奧運 郭婞淳完成奪金最後一哩

舉重／郭婞淳舉起金牌！挑戰世界紀錄失敗仍3創奧運紀錄

超豐第二季獲利季增22.4% 上半年每股獲利3.63元

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

封測廠超豐（2441）今（27）日舉行法說會，會中公布今年第二季及上半年財報，其中，第二季稅後純益較上季成長22.4%，獲利表現突出，在今年第一、二季業績均亮眼下，累計今年上半年每股稅後純益達3.63元。

超豐第二季營收為48.14億元，較上季成長14.2%，第二季毛利率在漲價效益推升下，單季毛利率達到33.8%，較上季大幅增加5.2個百分點，第二季稅後純益達11.38億元，較上季成長22.4%，第二季單季每股稅後純益2元。

超豐累計今年上半年營收為90.29億元，較去年同期增加31.6%，上半年平均毛利率也提升至31.3%，較去年同期毛利率大增6.8個百分點，累計今年上半年稅後純益為20.68億元，較去年同期大幅成長71.9%，累計今年上半年每股稅後純益為3.63元，也較去年同期大幅成長72%。

超豐總經理甯鑑超表示，今年以來超豐表現優於預期，第二季及上半年營收都是歷史新高表現，另外，以單季營收來看，累計至今年第二季為止，超豐也已經是第六個季度的單季營收創歷史新高。對於今年上半年的業績成長動能，甯鑑超表示，主要來自5G、AI等，帶動上半年成長需求。

營收 毛利率

延伸閱讀

鴻海青島高階封測廠 預計10月試產

帆宣全年營收 拚創高

外資：三星DDI產能將外包 驅動三雄受惠大

電子業匯損 Q2財報踩雷

相關新聞

聯發科第2季財報亮眼 每股純益達17.44元

聯發科（2454）今日公布第2季財報 ，受惠產品組合優化，第2季合併毛利率為 46.2%，季增1.3個百分點，年增2.7...

訊連Q2獲利季增98% EPS為0.75元

軟體大廠訊連（5203）今（27）日公布第2季財報，稅後純益繳出雙成長，季增98%，單季每股盈餘（EPS）為0.75元。

中光電背光模組出貨量 估年增二成

中光電（5371）今（27）日舉行線上法人說明會，公布今年第2季財務報表，合併營業收入淨額116.5億元，雖然受到供應鏈...

聯發科第2季EPS為17.44元 上半年賺回三個股本

國內IC設計龍頭聯發科（2454）今（27）日下午3點將舉行線上法說會，剛剛先行公布第2季和上半年財報，因營收和毛利率同...

亞系外資首評嘉澤 給予買進評等、目標價760元

亞系外資首度將嘉澤納入追蹤個股，給予買進評等，目標價760元；主要是看好獲利將可受惠PC伺服器及CPU的升級。

大量股東會通過配發3元現金股利 王作京續任董事長

大量（3167）今（27）日召開股東常會，順利通過各項議案，將配發3元金股利；並完成九席董事改選作業。隨後舉行董事會，一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。