超豐第二季獲利季增22.4% 上半年每股獲利3.63元

封測廠超豐（2441）今（27）日舉行法說會，會中公布今年第二季及上半年財報，其中，第二季稅後純益較上季成長22.4%，獲利表現突出，在今年第一、二季業績均亮眼下，累計今年上半年每股稅後純益達3.63元。

超豐第二季營收為48.14億元，較上季成長14.2%，第二季毛利率在漲價效益推升下，單季毛利率達到33.8%，較上季大幅增加5.2個百分點，第二季稅後純益達11.38億元，較上季成長22.4%，第二季單季每股稅後純益2元。

超豐累計今年上半年營收為90.29億元，較去年同期增加31.6%，上半年平均毛利率也提升至31.3%，較去年同期毛利率大增6.8個百分點，累計今年上半年稅後純益為20.68億元，較去年同期大幅成長71.9%，累計今年上半年每股稅後純益為3.63元，也較去年同期大幅成長72%。

超豐總經理甯鑑超表示，今年以來超豐表現優於預期，第二季及上半年營收都是歷史新高表現，另外，以單季營收來看，累計至今年第二季為止，超豐也已經是第六個季度的單季營收創歷史新高。對於今年上半年的業績成長動能，甯鑑超表示，主要來自5G、AI等，帶動上半年成長需求。