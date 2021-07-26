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東奧游泳／20年前是大陸棄嬰 她如今代表加拿大奪金「擊敗大陸選手」

大量上半年EPS 2.53元 股價衝新高

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導

大量（3167）今（26）日公告今年上半年的合併自結損益，稅後純益2.03億元，年大增152.4%；每股稅後純益2.53元，遠優於去年同期的1元，並寫近三年同期新高。

大量去年首季因疫情干擾業績落底，其後營運逐季成長。去年第4季合併營收8.39億元，站上八季單季新高；稅後純益衝上2.95元，季大增560%，年增462%，每股稅後純益3.69元。交出單季獲利就賺贏2019年全年EPS 2.22元的漂亮成績單。去年合併營收24.28億元，年增24.9%，為近二年新高。稅後純益4.19億元，年增136%；每股盈餘5.23元。大量董事會擬分派每股3元現金股息，將於27日股東會承認。

今年營運續旺的大量，今年首季營收9.58元，第2季達13.11億元，屢創單季新高紀錄。首季稅後純益8,095萬元，季減72.5%，年大增454.8%；每股純益1.01元，優於去年同期的0.18元。大量表示，業績大幅成長主要是因為市場市場需求復甦，加上客戶擴充新製程需求旺。

大量今年第2季稅後純益1.22億元，季增50.2%，年大增85.2%，獲利表現亮眼。大量平日股票成交量不過數百張，今天爆量走高，上漲3元，成交量衝下6,834張，收80元，站上歷史新高。

營收 日股

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