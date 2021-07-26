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外資：三星DDI產能將外包 驅動三雄受惠大

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
聯詠總經理王守仁。報系資料照
聯詠總經理王守仁。報系資料照

驅動晶片產能鬆動引發市場疑慮，瑞士信貸26日報告指出，有別於保守派看法，可撓式OLED面板正邁向黃金爆發期，預估2022年可撓式OLED出貨受惠中國手機品牌採用較今年成長25%，2025年出貨量較當前倍增，且三星DDI預期在未來交付台廠生產，龍頭聯詠（3034）可望受惠最大，對此重申聯詠735元目標價外，同步喊買頎邦（6147）、南茂（8150），目標價93元、57元。

瑞信表示，可撓式OLED面板逐漸成為手機主流，今年又以iPhone推力最大，占總需求比重上看五成，使全球出貨自去年的2.6億個提升到3.36億個，年增29%。

中國今年需求相對平淡，但瑞信指出，明年中國品牌預期進一步導入可撓式面板，特別是小米有京東方、天馬微電子等產能支援，加上當地面板產能陸續開出，可望接棒iPhone推升需求；預期出貨量較今年提升25%，並帶動2020-2025年可撓式OLED出貨複合成長17%，2025年產量上看5.6億個。

另一方面，三星也積極評估將DDI訂單外包，瑞信表示，三星2019年來陸續將手機AP、TV SoC、TV DDI及LCD顯示晶片生產進行外包，因此推動聯發科（2454）、聯詠和奇景光電表現。考量韓廠MagnaChip已宣布接受中資收購，是三星顯示的第二大OLED DDI供應商，加上外包有利其晶圓產能配置優化，預期將產鏈移轉到台灣。

瑞信調查，三星已陸續和聯詠、敦泰（3545）及奇景光電接洽，在聯詠握有驅動晶片的龍頭地位，且2020年來大量生產OLED DDI，和聯電（2303）長期合作可高度掌握產能，最有機會爭取三星大單，成為最大贏家。

瑞信表示，若聯詠通過認證，將先從剛性rigid OLED開始供貨，大量生產的第一年，會額外為聯詠增加3,000顆晶片出貨，每股純益（EPS）提升3%，而目前rigid OLED每年的晶片需求約2億顆。至於敦泰和奇景光電若取得認證，因產能穩定度不如聯詠，最快可能在2023年啟動量產。

此外，瑞信表示，海思雖然也致力於OLED DDI生產，但晶片性能和良率一直無法有效改善，完全不是台廠的競爭對手。而三星產能轉移，同步有利封測廠頎邦、南茂，因此齊步重申「加碼」。

OLED 聯詠 三星

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