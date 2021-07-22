燦坤下半年營運展望樂觀 股價反彈回升

3C通路龍頭燦坤（2430）下半年營運展望樂觀，今日早盤股價反彈回升，上漲0.6元，一度來到 35.2元， 再度站上35元關卡，並突破5、20及60日線。

燦坤表示，7、8月為夏季銷售旺季，預期空調、風扇等季節性產品將持續熱賣。歐洲盃、溫布頓網球賽、東京奧運等大型賽事陸續登場，提升消費者對於大尺寸智慧電視的詢問度，而消費者近年更注重居家生活品質，除電視選購外還會搭配soundbar、遊戲機等，達到家庭影音娛樂體驗。

9月開學將帶動一波筆電、平板的銷售成長，下半年將推出的Apple新品、Samsung手機等也是消費者關注的必買產品。

近期雖疫情趨緩，消費者仍保有長期居家抗疫的準備，居家儲糧必備的大容量冰箱、廚電等，及提升居家防疫力的蒸氣除菌洗衣機、空氣清淨機等產品銷量將持續增加。均是對下半年營運展望審慎樂觀的要素。

上半年燦坤營收達112.59億元，年增22.7%，是近年來同期新高。