「2000元俱樂部」添兵！滙豐喊譜瑞挑戰2,100元

台股「2000元俱樂部」可望再添兵！滙豐證券指出，後疫情時代居家辦公需求將降溫，但譜瑞-KY（4966）技術多角化發展，包括切入Mini LED、USB 4及面板整合解決方案等，將突圍PC景氣成長，特別是下半年起譜瑞利基產品陸續放量，2021-2023年營收複合成長上看22%，領先IC設計同業；大幅將譜瑞的目標價上修到2,100元。

滙豐也是首家把譜瑞目標價喊上「二」字頭逾2,000元的外資，此前不論滙豐或對譜瑞最樂觀的摩根士丹利，給出的目標價在1,700-1,800元之間，新目標價帶來極大想像。利多激勵譜瑞21日帶量大漲，早盤一舉叩關1,720元漲停價。

滙豐表示，譜瑞產品多角化經營有成，雖然居家辦公及線上學習對PC的需求將逐步放緩，但譜瑞PC、伺服器高速傳輸介面晶片需求持續增加，PC T-con、Mini LED T-Con及驅動晶片價量也穩定提升。第2季觀察，譜瑞毛利率有機會成長到45.5%，既優於首季表現也高於市場平均預測的45.1%。

滙豐指出，譜瑞下半年PC T-con需求續強、市占提升，且公司已因應長線需求備妥產能，預估第3季營收較第2季成長8.6%，遠高於市場預期的1.6%；受惠高毛利產品比重提高，本季毛利率上看46%。

看向2022年，滙豐列舉譜瑞還有三大成長引擎，包括Mini LED裝置滲透帶動Mini LED T-con需求，且較傳統T-con的平均單價（ASP）提升五到六成，其次譜瑞應用到多重面板裝置的整合解決方案市占預期提高，三是USB 4放量。整體評估，譜瑞2021-2023年營收複合成長率達22%。

滙豐表示，EPS來看，譜瑞近三年複合增速挑戰26%，今、明、後年分別上探64元、79元、103元，投資人將對譜瑞的爆發力感到驚艷，評價還有上修空間。