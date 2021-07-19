台光電、欣興 外資目標價喊上240元、180元

繼滙豐證券喊買CCL三雄，高盛證券預測，全球雲端及電動車產業加速發展，將推動CCL商機快速爆發，特別是雲端和基地台CCL，未來五年市場規模均呈雙位數成長，相關有利台燿（6274）、台光電（2383），雙雙重申「買進」外，台光電目標價進一步推升到240元。

此外，野村最新報告也瞄準PCB，認為在IBIDEN、AT&S兩大國際大廠加大擴產IC載板下，凸顯ABF載板高度供不應求，為此上修台灣PCB大廠欣興（3037）目標價至180元。

高盛指出，受惠全球電動車、先進駕駛輔助系統及工業化加速發展，高階高頻高速CCL需求快速成長，2022-2023年整體CCL市場需求預期成長7%、6%，利基型的高階CCL市場將複合成長15%。

高盛進一步分析，雲端和基地台CCL是成長幅度最高的兩大領域，在英特爾Whitley啟動拉貨後，2022年接著Eagle Stream進行出貨，將帶動100G、400G及800G交換器需求提升，進而推動雲端CCL需求，於2025年前的市場規模預期複合成長21%。

5G基地台CCL每單位內容價值較4G提高二到三倍，因此帶動相關商機擴張，高盛推估，2025年前基地台CCL市場規模將成長雙位數以上，除了中國大量建設，全球需求也是一大推力；預估中國5G基地台建置在2023年達到90萬台的高峰，非大陸市場則在AR／VR、即時AI傳輸及車聯網發展下，同樣有強勁的建設需求。

高盛指出，台灣CCL廠一直具備全球領導地位，特別是高頻高速CCL的競爭力優異，考量市場需求加快，進一步上修台光電財測，今、明、後年每股純益（EPS）上調到16.2元、19.3元、20.7元。至於台燿維持9.8元、13.4元、15.9元，兩家公司獲利均有大幅提升空間，雙雙重申「買進」。

欣興方面，野村指出，ABF載板供不應求，報價已經數次上調，IBIDEN和AT&S加大擴產，更加顯示長線ABF載板產能仍然不足。

以兩大國際廠產能將陸續於2023-2024年開出，野村認為，此前ABF載板都會極度供不應求，報價也有更多的上檔空間，欣興本身還受惠BT載板、HDI板出貨成長，明、後年EPS上調到7.5元、9.01元。