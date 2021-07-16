旗下教育事業暫停實體課程 卓越除息首日盤中跌逾4%

卓越（2496）今（16）日進行除息交易，除息參考價54.3元，除息首日股價下跌，呈現貼息局面，盤中來到52元，跌幅逾4%。卓越表示，雖目前因應台灣政府防疫政策，旗下教育事業暫時停止實體課程，恢復時間尚需觀察第三級疫情警戒狀況，惟今年起針對旗下陳立教育採取「直營+合盟」新雙軌營運模式，快速開發空白市場、拓展市場占有率，有望陸續反映於今年整體營運表現。

卓越上半年合併營收為3.09億元，雖去年同期仍有光纖事業營收墊高比較基期，若排除此因素影響，今年上半年合併營收則較去年同期微幅減少0.99％。卓越表示，旗下實體開課表現仍受到配合政府防疫政策影響部分學員收入認列，但受惠集團近年持續完善線上教學課程輔導，加大採取「虛、實整合」策略，因此影響有限。

台灣疫情升溫加速線上教學需求提高，卓越表示，配合台灣政府防疫政策延長停課期間，也以滿足學員雲端補課、線上解惑及線上測驗服務，另外，旗下師資也進行線上課程採取以直播、錄播方式進行錄製與教材研發，在多管齊下的策略運用，保障「學員停課不停學」。

卓越也趁勢積極推動旗下聚焦幼兒、小學STEAM領域陳立小學堂業務發展，由於陳立小學堂具有合盟方式進行「派師+教材銷售」或授權方式進行「師資培訓+教材銷售」等多元業務合作模式，看好素養教育長期市場趨勢明確，近期業務拓展皆有所斬獲，已陸續與中部多家知名私立小學、國中簽定課程導入，包括葳格國際學校、愛因斯坦實驗國中小學等，以新增簽訂合作班級共18個班級數來看，明顯較目前合作班級數量呈現近倍數成長。