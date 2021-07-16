台積電股價在跌什麼？法人：有三原因

晶圓代工龍頭台積電（2330）昨（15）日舉行線上法說會後，再度造成當日ADR領跌，隔日股價續跌，市值一度蒸發超過6,000億元。這次台積電股價又在跌什麼？法人認為有三大原因。

第一、台積電的財報和財測沒有驚喜。

台積電第2季營收達到3,624.1億元，季成長近2.7%，微幅高於財測高標，但毛利率降到50%，低於首季的52.4%，營業利益率同步降到39.1%。

在「雙率」下滑的情況下，台積電第2季稅後純益約1,343.6億元，季減3.8%，獲利並沒有跟著營收同步成長，每股稅後純益為5.18元。

台積電預估，第3季美元營收介於146到149億美元之間，以新台幣兌美元匯率27.9元假設下，合併營收介於4,073.4 至4,157.1億元，較上季成長9.5%到11.7%，平均毛利率介於49.5%至51.5%，營業利益率介於38.5%至40.5%之間，「雙率」算持穩。

由於台積電第2季營收僅較首季微增，相對之下，第3季業績季成長一成的幅度就不算高，只能說是中性而已。

第二、法說會透露客戶對28奈米需求多，間接引發先進製程疑慮。

台積電董事長劉德音在說明各廠區的產能和技術布局時指出，從長遠來看，台預期28奈米技術將成為嵌入式記憶體（embedded memory）應用的最佳技術選擇，對於28奈米技術的結構性需求亦將來自多種特殊製程技術。

劉德音甚至直言28奈米是「sweet spot」，多個應用會慢慢轉移到這裡，未來會是主要應用製程，讓法人首度感受到台積電對成熟型製程的重視，有別於過去只有專注在技術領先的先進製程。

供應鏈認為，先進製程設備和成本過高，讓台積電面臨客戶少、回收期拉長的問題。由於EUV製程也實在太耗電，台積電正在改善EUV製程，希望可以減少使用的道數，以及EUVpods光罩盒的使用量，並藉此控制成本。

法人認為，過去買台積電的投資人，都是看上技術領先地位，台積電卻改將成熟製程納入重點，引發為何要投資台積電的疑慮？

第三、英特爾傳出計畫收購格羅方德（GlobalFoundries），擴大搶晶圓代工市場。

據華爾街日報引述知情人士報導指出，美國晶圓製造龍頭英特爾（Intel）正打算斥資約300億美元、折合新台幣超過8,400億元，收購晶圓代工大廠格羅方德（GlobalFoundries），以加速生產更多晶片，並外界認為是有史以來最大的收購案，但目前無法保證交易會達成。

法人認為，英特爾一直希望搶攻晶圓代工市場，但這幾年並未如願，成績並不好；若英特爾這次真的計畫收購格羅方德，將有利於擴大與台積電搶食廣大的代工市場。