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健和興公布 上半年每股稅後純益2.27元

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

健和興（3003） 今（15）日公布自結2021年6月份營收達3.93億元，創歷史同月新高，較去年同月大幅飆升47.6%，較上月小幅衰退3.4%。第二季營收達11.93億元，創歷史單季新高，較去年同期成長40.7%，較上季成長12.4%，累計1-6月營收達22.55億元，創歷史同期新高，較去年同期飆漲逾45%。

健和興2021年6月份自結營業淨利為9,460萬元，較去年同月飆升97.6%；6月份自結稅前淨利為1.19億元，較去年同月及上月分別飆漲727.7%及51.2% ，單月稅前淨利創歷史單月新高。

健和興2021年第二季自結營業淨利為2.92億元，較去年同季及上季分別勁揚87.3%及25.5%；第二季自結稅前淨利為2.32億元，較去年同季飆升97.8%，第二季自結稅後淨利為1.68億元，較去年同季飆漲131.2%。

健和興累計2021年1~6月自結稅前淨利為4.93億元，累計1~6月自結稅後純益為3.58億元。

以目前實收資本額15.57億元計算，健和興6月每股稅前盈餘為0.77元 ﹔6月每股稅後純益為0.57元，第二季自結每股稅前盈餘為1.50元、累計1~6月自結每股稅前盈餘為3.18元，第二季自結每股稅後純益為1.07元、累計1~6月自結每股稅後純益為2.27元。

健和興 營收

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