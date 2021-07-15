矽格調高資本支出至100.5億元 增幅八成

IC封測廠矽格（6257）今（15）日董事會通過2021年資本支出追加案，配合營運的需要，由原規劃的新臺幣55.9億元，提高至100.5億元，以調升幅度而言，母公司增幅53%，子公司群增幅125%，整體增幅為80%。

進一步來看，原規劃的55.9億元，包含母公司35.2億元，子公司誠遠、矽興、台星科（3265）、聯測等20.7億元，提高至100.5億元，母公司53.8億元，子公司群46.7億元，整體增幅為80%。

矽格表示，營運動能佳訂單需求強勁，集團主要客戶手機、網通、電源管理、車用晶片銷售仍持續暢旺，為配合兩岸及歐美客戶產能需求，擬追加下半年資本支出。公司對未來半導體產業前景深具信心。