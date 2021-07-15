快訊

北市推「台北通」預約疫苗登記 明上午十點開跑

台積電捐贈BNT疫苗 董事長劉德音透露關鍵原因

矽格調高資本支出至100.5億元 增幅八成

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

IC封測矽格（6257）今（15）日董事會通過2021年資本支出追加案，配合營運的需要，由原規劃的新臺幣55.9億元，提高至100.5億元，以調升幅度而言，母公司增幅53%，子公司群增幅125%，整體增幅為80%。

進一步來看，原規劃的55.9億元，包含母公司35.2億元，子公司誠遠、矽興、台星科（3265）、聯測等20.7億元，提高至100.5億元，母公司53.8億元，子公司群46.7億元，整體增幅為80%。

矽格表示，營運動能佳訂單需求強勁，集團主要客戶手機、網通、電源管理、車用晶片銷售仍持續暢旺，為配合兩岸及歐美客戶產能需求，擬追加下半年資本支出。公司對未來半導體產業前景深具信心。

矽格 封測 半導體

延伸閱讀

毅嘉上半年稅前淨利1.14億 近七年同期新高

中國的新車銷售數字竟急速下降 原因竟眾所皆知！

首爾智庫：車用晶片估缺到明年 續依頼台積電

封測業下半年動能 續強

相關新聞

台積電二度上修半導體展望 年營收成長逾20％

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今舉行線上法說會，總裁魏哲家二度上修今年半導體產業與公司展望兩項指標，包括今年半導體產業...

台積電估2022年現金股息 每股11元起跳

台積電（2330）今日召開線上法說會，財務長黃仁昭提到，台積電將持續維持每年及每季穩定的現金股利，估計2022年台積電股...

台積電估本季營收逾一成 續創新高

台積電（2330）今日法說會上提出本季財報，本季合併營收預估介於146億美元到149億美元，季增9.8~10.8%，取中...

台積電估Q3營收季增約一成 挑戰再創歷史新高

台積電（2330）今（15）日召開法說會，台積電財務長黃仁昭在法說會上釋出展望，台積電估計第3季營收約介於146-149...

眾金雞起飛 鴻海集團的電動車轉機股

指數攻萬八兩次遇壓，市場開始懷疑是否「泡沬」，所謂泡沬化，當然是指沒有實質數字支撐，裏面是空的，但如果有真實數字則叫成長，兩者並不相同，那麼現階段倒底是「泡沬或成長」？

台積電Q2每股賺5.18元 上半年賺逾一股本

台積電（2330）今日召開線上法說會並公布財報數字，依據今年第2季財報顯示營收若以美元計算約132.9億美元略高於原先公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。