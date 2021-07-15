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毅嘉上半年稅前淨利1.14億 近七年同期新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

毅嘉科技（2402）今（15）日公布半年報，上半年合併營收為32.58億元，年增49%，合併毛利率為12%，合併營業淨利為9,416萬元，合併稅前淨利為1.14億元，創近七年同期新高。

毅嘉第二季單季自結合併營收16.47億元，季增2%、年增56%，合併毛利率13%，則較前一季度增加約1%，合併營業利益約5,601萬元，合併稅前淨利約為6,614萬元，較前一季度增長近四成。

展望下半年度，隨著全球經濟復甦，消費旺季即將到來，車用晶片缺貨的問題可望逐步緩解，原本被壓抑的需求將持續打開，車廠回補庫存，也將帶動汽車零組件第3季拉貨動能逐漸轉強，毅嘉在車用及消費性電子需求熱絡的帶動下，整體營運有機會逐季走高，帶動今年營運成長。

但該公司也表示，惟供應鏈缺料緩解的速度，仍是左右毅嘉下半年度營運成長幅度的關鍵。

毅嘉科技 毛利率

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