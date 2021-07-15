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震旦行配發現金股利6元 殖利率6.5%

經濟日報 / 張瑞益／即時報導

震旦行（2373）今（15）日舉行股東常會，會中通過去年財務報告，也決議通過盈餘分配案，每股配發現金股利6元，若以今日收盤價93元計算，現金殖利率達6.5%。股東會後，震旦行召開董事會訂定除息基準日為8月8日，將於8月2日進行除息交易。

因去年首季受新冠疫情影響，震旦行去年全年合併營收129.51億，較2019年略減5%；隨著兩岸疫情趨緩，市場景氣復甦，震旦行乘勢積極開拓市場，精實管理內涵，在大陸OA事業及家具事業逐季成長帶動下，2020年稅後淨利14.38億，較2019年成長5%。

震旦行在台灣OA事業4月成立「iSPACE智能應用中心」，結合AI與3D自造，提供「智能應用」、「自造教育」、「空間規劃」三大解決方案，及「震旦自造教育工作坊」，作為企業及學校數位轉型孵化基地，期望3年內為台灣OA事業創造超過10%的營收成長。未來也將逐步將此模式複製到大陸OA市場，憑藉震旦實體通路優勢，創造差異化，提供顧客完整且優質的商品與服務。

針對大陸家具市場，為強化品牌經營，震旦行將家具品牌更名為「震旦家具」，提供辦公、教育、醫療等產業的空間及家具整體解決方案；同時為滿足互聯網時代下的新辦公人群、新辦公模式、新辦公生態的需求，並掌握人工智慧、5G應用契機，震旦家具特於今年6月成立Activa Lab靈動辦公實驗室，探索未來辦公場景及解決方案，並融入震旦IoT智慧辦公解決方案，為數位轉型下的企業提供更好的辦公體驗。

展望下半年，將迎來辦公市場的銷售旺季，震旦行除將持續優化經營平台，並擴大經營規模，市場法人預估，震旦行下半年的營收與獲利將逐季成長。

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