頎邦上半年業績亮眼下半年續看好 股價攻3個月新高

驅動IC封測廠頎邦（6147）今年以來接單及營運表現亮眼，日前公告的單月及第二季營收均是連創新高表現，市場法人預估，該公司第二季在營收續走高，且第二季仍具漲價效應下，單季獲利仍可望再向上攀升，同時看好該公司下半年業績展望。

頎邦今年以來接單情況強勁，上半年也展現暢旺營運動能，6月合併營收23.5億元，已是連續第4個月改寫新高，也帶動第二季合併營收69.71億元，連續第3季改寫新高，以今年上半年以來的單月及單季營收表現，頎邦今年營運成長動能相當強勁。

市場法人也認為，今年以來面板驅動IC及射頻元件等非驅動IC封測的市場需求相當暢旺，今年上半年並有多次調漲價格動作，因此，預計第二季不僅營收續創歷史新高，在毛利率也可望優於第一季下，市場法人預估，頎邦第二季獲利也有機會持續向上攀升，繳出優於首季表現。

股價表現上，由於今年第二季獲利樂觀，市場法人普遍看好該公司第三季業績有機會再向上推升，因此，股價先前維持緩步走強步調，今（15）日則是一舉帶量突破上升趨勢線，股價一度上漲逾5%，股價高點來到78.5元，股價寫下近三個月新高。